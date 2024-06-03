Ανατροπή με το θάνατο της 91χρονης γυναίκας η οποία έφυγε από τη ζωή εξαιτίας σηπτικού σοκ στο νοσοκομείο του Βόλου, στο οποίο εισήχθη χθες.

Η γυναίκα καταγόταν από τον Αλμυρό του Βόλου και μέχρι λίγες ώρες πριν δεν είχε αποσαφηνιστεί εάν ο θάνατός της σχετίζεται με τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στον Ριζόμυλο και το Στεφανοβίκειο.

Νωρίτερα, σε επικοινωνία του skai.gr, γιατρός της Β' Παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Βόλου ανέφερε ότι «η 91χρονη πέθανε μέσα σε λίγα λεπτά από την άφιξή της στα επείγοντα από σηψαιμικό σοκ. Δεν είναι ακόμα βέβαιο αν ο θάνατος από το σηψαιμικό σοκ προέρχεται από γαστρεντερίτιδα».

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η 90χρονη γυναίκα κατέληξε από καρδιακή ανακοπή, κολπική μαρμαρυγή και άσθμα ενώ ακολούθησε σηπτικό σοκ που στάθηκε μοιραίο για την ηλικιωμένη.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, από τις 27 Μαΐου μέχρι και σήμερα έχουν φτάσει στο Αχιλλοπούλειο 34 ασθενείς, εκ των οποίων 20 παιδιά και 14 ενήλικες. Από αυτούς νοσηλεύτηκαν 12 παιδιά στη παιδιατρική κλινική και 5 ενήλικες (4 στην Β Παθολογική και 1 στη ΜΕΘ).

Σήμερα νοσηλεύονται 8 παιδιά και 3 ενήλικες, οι δύο στη Β’ Παθολογική και ένας στη ΜΕΘ.

Ο ασθενής που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ είναι λόγω κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης από πτώση λόγω αισθήματος αδυναμίας εξαιτίας της γαστρεντερίτιδας.

Επίσης ο ένας ασθενής που νοσηλεύεται στην Β Παθολογική κλινική έχει σαν αιτία εισαγωγής Εγκεφαλικό επεισόδιο

Τα 7 παιδιά που νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική έχουν καλή κλινική εικόνα ενώ το ένα που προσήλθε στις 31 Μαΐου σε πιο σοβαρή κατάσταση, έχει βελτιωμένη κλινική εικόνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.