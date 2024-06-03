Στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού AKTOR τέθηκαν ήδη τα εισιτήρια για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό με τον Ολυμπιακό, που θα γίνουν στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη (21:15) και την επόμενη Δευτέρα (21:15) αντίστοιχα.

Η ζήτηση από τα πρώτα... δευτερόλεπτα της κυκλοφορίας είναι τεράστια, αφού η αναμονή στην ουρά έχει ξεπεράσει τις 35.000 (!) από τα πρώτα 2-3 λεπτά της διάθεσης των εισιτηρίων. Αυτό σημαίνει πως το sold out είναι θέμα λίγων ωρών και το ΟΑΚΑ θα είναι κατάμεστο από τους φίλους του επτάστερου, που φιλοδοξούν να δουν την ομάδα τους να κατακτά μετά την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα.

𝐓𝐈𝐂𝐊𝐄𝐓𝐒 𝐀𝐕𝐀𝐈𝐋𝐀𝐁𝐋𝐄 🎫☘️

#PAOFans, it’s time for the Finals! 🏆



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει τους φιλάθλους της πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον πρώτο (5/6, 21.15) και τον τρίτο τελικό (10/6, 21.15) του πρωταθλήματος της Stoiximan Basket…

