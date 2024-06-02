Το βραβείο ηγεσίας από την Εθνική Ένωση Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων των ΗΠΑ (NAB Leadership Foundation) έχασε μέσα από τα χέρια του ο Ρόμπερτ ντε Νίρο, ως «ποινή» επειδή – λίγες ημέρες πριν την ετυμηγορία ενοχής του Τραμπ – είχε αποκαλέσει τον κατηγορούμενο πρώην πρόεδρο (και νυν υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων) «κλόουν», σε συγκέντρωση των Δημοκρατικών έξω από το δικαστήριο του Μανχάταν.

Οι δηλώσεις του Ντενίρο καταχειροκροτήθηκαν από τους περισσότερους, κατακριθήκαν όμως και από πολλούς.

Εκπρόσωπος της Ένωσης δήλωσε στο The Hill ότι η εκδήλωση απονομής των βραβείων (την ερχόμενη Τρίτη στην Ουάσιγκτον) είναι «περήφανα διακομματική», γιαυτό ο διάσημος ηθοποιός και ιδρυτής του φεστιβάλ Tribeca αποκλείστηκε από αυτή

«Αν και υποστηρίζουμε σθεναρά το δικαίωμα κάθε Αμερικανού να ασκεί την ελευθερία του λόγου και να συμμετέχει στην εμπλοκή του πολίτη, είναι σαφές ότι οι πρόσφατες δραστηριότητες υψηλού προφίλ του κ. Ντε Νίρο θα δημιουργήσουν απόσπαση της προσοχής από το φιλανθρωπικό έργο που ελπίζαμε να αναγνωρίσουμε. Για να διατηρηθεί η εστίαση στην υπηρεσία των βραβευθέντων, ο κ. Ντε Νίρο δεν θα παρευρίσκεται πλέον στην εκδήλωση» ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος.

Η υπεράνω αντίδραση του ντε Νίρο

Σε δήλωσή του στο Hill, ο Ντε Νίρο δεν διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση και δήλωσε ότι συνεχίζει να εκτιμά την ομάδα.

«Υποστηρίζω το έργο του NAB Leadership Foundation και θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου και την ευγνωμοσύνη μου για όσα έχει κάνει και θα συνεχίσει να κάνει το Ίδρυμα για το καλό όλων μας και τους εύχομαι καλή συνέχεια στο καλό τους έργο», ανέφερε ο οσκαρικός σταρ.

