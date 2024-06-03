Στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού στην απονομή η σύντροφός του Αλεξάνδρα Νίκα

Και δε θα μπορούσε να είναι καλύτερη η βραδιά για εκείνον αφού έχοντας στο πλευρό του τους γονείς του, τ’ αδέρφια του αλλά και τη σύντροφό του Αλεξάνδρα Νίκα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός γιόρτασε με μοναδικό τρόπο αυτή τη μεγάλη επιτυχία του.

Ιδιαίτερα χαρούμενος, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, όπως είδαμε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, Fay's Time έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες: «Δεν φανταζόμουν ποτέ όταν ξεκινούσα πέντε χρονών τα πρώτα βήματα στο πιάνο ότι θα φτάσει αυτή η στιγμή», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός ενώ μίλησε και για το αν περνάει από το μυαλό του η δημιουργία της οικογένειας:

«Σίγουρα θέλω να δημιουργήσω οικογένεια, είναι το πιο βασικό πράγμα στη ζωή. Είναι ένα κίνητρο για να βελτιώνεται ένας άνθρωπος και βιολογικά αλλά και ψυχικά. Πιστεύω πάρα πολύ στον Θεό, αν και δεν πηγαίνω κάθε μέρα στην εκκλησία. Νιώθω την πίστη μέσα μου»

Τέλος σε σχέση με τις φήμες που τον ήθελαν να τραγουδάει στο γάμο του Στέφανου Κασσελάκη σχολίασε πως όσοι τα βγάζουν αυτά θέλουν να του κάνουν κακό. Κάτι που σχολιάστηκε εκτενώς από τους συνεργάτες της Φαίης Σκορδά, όπως και η δημιουργία της προτομής του που χαρακτηρίστηκε cringe…

Πηγή: skai.gr

