Σήμερα Δευτέρα γενικά βελτιωμένος καιρός με λίγη συννεφιά τοπικά αυξημένη. Από το βράδυ στα ΒΔ θα αρχίσουν και πάλι βροχές & καταιγίδες. Άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια ηπειρωτικά έως 10 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια έως 15 βαθμούς , και στη νησιωτική χώρα έως 17 βαθμούς.

Την Τρίτη Αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και κυρίως στα δυτικά, και την ανατολική νησιωτική χώρα σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα Βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Τετάρτη άστατος καιρός με τις βροχές και τις τοπικές καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στα δυτικά και τα νησιά του νοτίου και του ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη Στα ΝΑ συννεφιά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και Βόρεια.

Τέλος την Παρασκευή Στη δυτική Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Νότιοι 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα

Αττική

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος. Άνεμοι: Δ – ΒΔ 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Θερμοκρασία: έως 9 βαθμούς

