Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Ισχυρές βροχές, χιονοπτώσεις και άνεμοι έως 10 μποφόρ σήμερα

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 24-11-2023/1200 αναβαθμίζεται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, λόγω της σημαντικής και γρήγορης βάθυνσης του βαρομετρικού χαμηλού Bettina που σχηματίστηκε στην Αδριατική και κινείται προς τη χώρα μας, με αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση των ανέμων που θα φτάσουν στα 9 και πιθανώς ριπές τοπικά έως 10 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Κακοκαιρία που ήδη επηρεάζει τη χώρα μας από το Σάββατο (25-11-23) θα συνεχιστεί και σήμερα Κυριακή (26-11-23), με κύρια χαρακτηριστικά τους πολύ θυελλώδεις ανέμους σε όλη σχεδόν τη χώρα και τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα βόρεια και την ανατολική και νότια νησιωτική Ελλάδα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης, της Μακεδονίας και πρόσκαιρα της Ηπείρου.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση και θα υποχωρήσει κατά 8 με 10 βαθμούς στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και κατά 4 με 6 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες περιοχές.

Πιο αναλυτικά σήμερα Κυριακή (26-11-23)

Α. Πολύ θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται:

α. στα δυτικά βορειοδυτικοί 8 με 9 και πιθανώς τοπικά στο Ιόνιο ριπές έως 10 μποφόρ.

β. στα ανατολικά δυτικοί βορειοδυτικοί 8 τοπικά 9 μποφόρ.

γ. εξασθένηση των ανέμων προβλέπεται από τις απογευματινές ώρες.

Β. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

β. πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και κυρίως στα νότια τμήματα της Κρήτης.

γ. τα ισχυρά φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες.

Γ. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης, της Μακεδονίας και πρόσκαιρα της Ηπείρου με ενδεικτικό υψόμετρο τα 500-700 μέτρα και πιθανώς τοπικά σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.