Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου ΕΜΥ: Υποχωρεί η Bettina

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 25-11-2023/1200 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται ότι η κακοκαιρία Bettina υποχωρεί, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που επηρέασε τη χώρα μας έχει ήδη κινηθεί βορειοανατολικά και βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένηση των φαινομένων (βροχοπτώσεων, χιονοπτώσεων και καταιγίδων), ενώ σταδιακή εξασθένηση θα παρουσιάσουν και οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι.

Ο χρωματικός κώδικας του ευρωπαϊκού συστήματος MeteoAlarm για την κακοκαιρία γίνεται πορτοκαλί.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Κυριακή (26-11-23) πολύ θυελλώδεις άνεμοι προβλέπονται:

α. στα δυτικά βορειοδυτικοί 8 τοπικά 9 μποφόρ, με εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες.

β. στα ανατολικά δυτικοί βορειοδυτικοί 8 τοπικά 9 μποφόρ, με εξασθένηση από το βράδυ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr).

Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

⚠️Η κακοκαιρία #Bettina υποχωρεί, καθώς το χαμηλό που μας επηρέασε έχει κινηθεί ΒΑ προς στη Μαύρη Θάλασσα.

✅Ο χρωματικός κώδικας που χρησιμοποιείται στο Meteoalarm από κόκκινος γίνεται πορτοκαλί.

💨ΒΔ 8-9 με εξασθένηση το απόγευμα στα δυτικά & το βράδυ στα ανατολικά @GSCP_GR pic.twitter.com/6gMY5kATlw — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 26, 2023

Πηγή: skai.gr

