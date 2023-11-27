Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες προβλέπονται νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές, που το βράδυ στα βορειοδυτικά θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από -09 έως 10 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 00 έως 15 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από αργά το απόγευμα αραιές νεφώσεις που τη νύχτα θα πυκνώσουν και στη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 7 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από -09 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα παραθαλάσσια και τα νησιά του Ιονίου, όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο οι βροχές θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν και το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Ανατολική Στερά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από αργά το απόγευμα αραιές νεφώσεις που τη νύχτα θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου - Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από αργά το απόγευμα αραιές νεφώσεις που τη νύχτα θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το βράδυ αραιές νεφώσεις που τη νύχτα θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από αργά το απόγευμα αραιές νεφώσεις που τη νύχτα θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη 28-11-2023

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη και βαθμιαία μέχρι το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα να είναι κατά τόπους ισχυρά. Λίγα χιόνια θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από -01 έως 15 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου και στη νησιωτική χώρα από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές ώρες τοπικά στα βόρεια θα σημειωθεί παγετός.

