Γενικά αίθριος, ανοιξιάτικος καιρός θα είναι σήμερα, ανήμερα Χριστουγέννων, ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα δυτικά και τη νότια - ανατολική νησιωτική χώρα κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά και τα νότια θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φθάσει στα βόρεια τους 20 με 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου και κατα τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόβλεψη για σήμερα, 25 Δεκεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 22 και κατά τόπους έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4 στρεφόμενοι από το απόγευμα στα ανατολικά σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-12-2023

Στα δυτικά, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και μέχρι το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της αλλά θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φθάσει στα βόρεια τους 17 με 18 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-12-2023

Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο Ιόνιο τις πρωινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στο ανατολικό Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-12-2023

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στο Ιόνιο και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βόρειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-12-2023

Στα δυτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.