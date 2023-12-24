Με καλοκαιρία, ηλιοφάνεια και ανοιξιάτικες θερμοκρασίες θα κάνουμε φέτος Χριστούγεννα. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, σήμερα Παραμονή και αύριο, Ανήμερα των Χριστουγέννων, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και η μέγιστη τιμή της θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Θα φθάσει στα βόρεια τους 17 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 18 με 20 βαθμούς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού μέχρι την Τρίτη

Παραμονή Χριστουγέννων

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Θρακικό μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη και τις πρώτες πρωινές ώρες θα σημειωθεί παγετός.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 2 με 4 και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 20 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στη Κρήτη.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-12-2023 (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες θα υπάρχουν στα δυτικά και βαθμιαία στη νότια και ανατολική νησιωτική χώρα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά και τα νότια θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φθάσει στα βόρεια τους 16 με 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 21 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-12-2023

Στα δυτικά, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά και τα νότια θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά ως προς τις μέγιστες τιμές.

Πηγή: skai.gr

