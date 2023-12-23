Tοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με γρήγορη βελτίωση αναμένονται τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια όπου στα δυτικά πιθανόν να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6, πρόσκαιρα στα νότια το πρωί τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φθάσει στα βόρεια τους 14 με 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 16 με 19 βαθμούς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βορειοδυτικά νωρίς το πρωί θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα βόρεια τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4, στα θαλάσσια παραθαλάσσια δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα σημειωθεί παγετός.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -01 (μείον) έως 10 βαθμούς.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη Κρήτη.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ



Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, στις Σποράδες πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από τις απογευματινές ώρες αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-12-2023 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός στη χώρα. Αραιές νεφώσεις θα υπάρχουν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, οι οποίες πρόσκαιρα το πρωί στα βορειοανατολικά θα είναι πυκνότερες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και η μεγιστη τιμή της θα κυμανθεί σε υψηλότερα για την εποχή επίπεδα, κατά τέσσερις περίπου βαθμούς. Θα φθάσει στα βόρεια τους 17 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 18 με 19 βαθμούς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-12-2023 (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)



Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες θα υπάρχουν στα δυτικά και βαθμιαία στη νότια και ανατολική νησιωτική χώρα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-12-2023

Στα δυτικά, τη νότια και ανατολική νησιωτική χώρα και τη Θράκη, προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-12-2023



Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις στο Ιόνιο.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί πρόσκαιρα το πρωί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

