Φθινόπωρο... από αύριο με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας

Σημαντική πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία την Πέμπτη 09/11, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.
Οι μέγιστες τιμές της δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 17-19 °C στα βόρεια ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο, τους 20-22 °C στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (με εξαίρεση τα νότια της Πελοποννήσου όπου κατά τόπους θα φτάσει τους 24-25 °C), τους 19-21 °C στο Ιόνιο και τους 22-24 °C στα νησιά του Κεντρικού και Νοτίου Αιγαίου και στην Κρήτη.
Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η αναμενόμενη πτώση της μέγιστης θερμοκρασίας την Πέμπτη 09/11 σε σχέση με αυτή της Τετάρτης 08/11.
Όπως φαίνεται, σε τμήματα της Κεντρικής Μακεδονία, της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου η πτώση αναμένεται να ξεπεράσει τους 8 °C.
