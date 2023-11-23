Σήμερα Πέμπτη Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα Δυτικά , τα Νότια , το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι Ν- ΝΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 17 με 19 βαθμούς , και στην υπόλοιπη χώρα έως 20 με 23 βαθμούς.

Βροχερός θα είναι ο καιρός την Παρασκευή στη Δυτική Ελλάδα , το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία , χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές. Η ένταση των ανέμων 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.

Την Κυριακή βαθμιαία τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα Ανατολικά και Νότια και θα εξασθενήσουν. Οι θυελλώδεις ΒΔ άνεμοι και αυτοί βαθμιαία θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα. συννεφιά παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχής κατά διαστήματα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές . Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.

