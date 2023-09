Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σήμερα και αύριο Καιρός 09:58, 27.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεων και καταιγίδων - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν