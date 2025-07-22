Σε πολύ υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία στη χώρα μας και τις επόμενες ημέρες με τις υψηλότερες τιμές να αναμένονται την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ο καύσωνας αναμένεται να διαρκέσει έως την Κυριακή.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, επισημαίνεται πως:

Α. οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε υψηλά επίπεδα (περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου κυρίως στα αστικά κέντρα).

Β. από την Παρασκευή (25/7) βαθμιαία στα ανατολικά και κυρίως στο Αιγαίο θα επικρατήσουν ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ που το Σάββατο (26/7) θα ενισχυθούν.

Μέχρι και την Παρασκευή, πιο αναλυτικά:

1. Σήμερα και αύριο οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στην ηπειρωτική Ελλάδα τους 39 με 41, κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 42 και στη Θεσσαλία τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη τους 39 με 40 βαθμούς.

β) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα τους 37 με 39 και τοπικά αύριο τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

γ) στα νησιά του Ιονίου και αύριο και στην Κρήτη τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

2. Την Πέμπτη (24/7) οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στα ηπειρωτικά τους 39 με 41 και τοπικά στα ανατολικά τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τους 41 με 42 και στη Θεσσαλονίκη τους 40 βαθμούς.

β) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ) στα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

3. Την Παρασκευή (25/7) οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στα ηπειρωτικά τους 40 με 41 και τοπικά τους 42 και στα δυτικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τους 41 με 42 και στη Θεσσαλονίκη τους 39 βαθμούς.

β) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ) στα νησιά του Ιονίου τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

δ) στη νότια Κρήτη τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

