Πάνω από 60 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία το πρωί της Τρίτης στην άσφαλτο όπως καταγράφηκε από τη θερμική κάμερα του Δήμου Αθηναίων.

Ο Γιώργος Βέργης επόπτης δημοτικής αστυνομίας του δήμου Αθηναίων που μίλησε στον ΣΚΑΪ ανέφερε ότι κτήρια και αυτοκίνητα είναι «πυρακτωμένα».

Η κατάσταση επιδεινώνεται όσο πλησιάζουν οι μεσημεριανές ώρες ενώ αφόρητη αναμένεται τις επόμενες ημέρες που ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει 43 βαθμούς.

