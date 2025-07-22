Λογαριασμός
«Βράζει» η Αθήνα: Θερμική κάμερα κατέγραψε το πρωί θερμοκρασίες...κόλασης

Τρομάζουν οι θερμοκρασίες που καταγράφει η θερμική κάμερα του Δήμου Αθηναίων στο κέντρο της Αθήνας - Πάνω από 60 βαθμούς στις 10 το πρωί  

καύσωνας

Πάνω από 60 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία το πρωί της Τρίτης στην άσφαλτο όπως καταγράφηκε από τη θερμική κάμερα του Δήμου Αθηναίων. 

Ο Γιώργος Βέργης επόπτης δημοτικής αστυνομίας του δήμου Αθηναίων που μίλησε στον ΣΚΑΪ ανέφερε ότι κτήρια και αυτοκίνητα είναι «πυρακτωμένα». 

Η κατάσταση επιδεινώνεται όσο πλησιάζουν οι μεσημεριανές ώρες ενώ αφόρητη αναμένεται τις επόμενες ημέρες που ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει 43 βαθμούς. 

