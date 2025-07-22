Περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται για σήμερα, Τρίτη με τον καύσωνα να παραμένει κάνοντας ασφυκτική την ατμόσφαιρα και τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Συγκεκριμένα, η θερμοκρασία θα φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα σε όλα τα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο. Στην ηπειρωτική Ελλάδα θα φτάσει τους 39 με 41, κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 42 και στη Θεσσαλία τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τους 39 με 40 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου τους 36 με 38 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επικρατήσουν και τις επόμενες ημέρες με τους ειδικούς να προειδοποιούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 ή νοτιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 39 με 41 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 42 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα βόρεια από νότιες με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 39 με 40 βαθμούς. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ανατολικά παραθαλάσσια τμήματα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 41 με 42 και στη Θεσσαλία τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 34 και στην Κρήτη τοπικά έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ, πρόσκαιρα τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στην ηπειρωτική Ελλάδα τους 39 με 41, κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 42 και στη Θεσσαλία τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη τους 39 με 40 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα τους 37 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στις παραθαλάσσιες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη από τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα και θα κυμαίνονται περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤHΝ ΠΕΜΠΤΗ 24-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα πελάγη 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Εκτιμάται πως οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στα ηπειρωτικά τους 39 με 41 και τοπικά στα ανατολικά τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τους 40 με 41 και στη Θεσσαλονίκη τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 40 και στα νησιά του Ιονίου τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

