«Θερμός κλοιός» σε όλη τη χώρα καθώς σε πλήρη εξέλιξη είναι ο καύσωνας που θα μας ταλαιπωρήσει για τις επόμενες τέσσερις έως πέντε ημέρες.

Παρότι βρισκόμαστε μόλις στην πρώτη ημέρα του «κύματος ζέστης» ήδη ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς σε τουλάχιστον 8 περιοχές της Ελλάδας.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες της Δευτέρας 21/07, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Η μέγιστη καταγράφηκε στην πόλη της Καρδίτσας και ήταν ίση με 41.8 °C

Αναλυτικά οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα Δευτέρα:

Καρδίτσα – Πόλη: 41,8 βαθμοί Κελσίου

Θήβα – Νέα Οδός: 41,7 βαθμοί Κελσίου

Φάρσαλα: 41,7 βαθμοί Κελσίου

Στυλίδα Φθιώτιδας: 41,4 βαθμοί Κελσίου

Πλατανούλια Λάρισας: 41,3 βαθμοί Κελσίου

Λευκοχώρι Φθιώτιδας: 41,3 βαθμοί Κελσίου

Σκάλα Μεσσηνίας: 41,3 βαθμοί Κελσίου

Σπάρτη: 41,1 βαθμοί Κελσίου

Η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες, αποτυπώθηκαν επιπλέον σε σχετικό χάρτη.

Οι λευκοί κύκλοι υποδηλώνουν τους σταθμούς όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 °C.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C σε 342 από τους 547 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~62%), τους 37 °C σε 198 σταθμούς (ποσοστό ~36%) και τους 40 °C σε 29 σταθμούς. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση μέγιστη θερμοκρασία (35.6 °C) ήταν κατά 1.9 °C υψηλότερη αυτής της Κυριακής 20/07 (33.7°C).

Πηγή: skai.gr

