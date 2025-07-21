«Θερμός κλοιός» σε όλη τη χώρα καθώς σε πλήρη εξέλιξη είναι ο καύσωνας που θα μας ταλαιπωρήσει για τις επόμενες τέσσερις έως πέντε ημέρες.
Παρότι βρισκόμαστε μόλις στην πρώτη ημέρα του «κύματος ζέστης» ήδη ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς σε τουλάχιστον 8 περιοχές της Ελλάδας.
Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες της Δευτέρας 21/07, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.
Η μέγιστη καταγράφηκε στην πόλη της Καρδίτσας και ήταν ίση με 41.8 °C
Αναλυτικά οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα Δευτέρα:
Καρδίτσα – Πόλη: 41,8 βαθμοί Κελσίου
Θήβα – Νέα Οδός: 41,7 βαθμοί Κελσίου
Φάρσαλα: 41,7 βαθμοί Κελσίου
Στυλίδα Φθιώτιδας: 41,4 βαθμοί Κελσίου
Πλατανούλια Λάρισας: 41,3 βαθμοί Κελσίου
Λευκοχώρι Φθιώτιδας: 41,3 βαθμοί Κελσίου
Σκάλα Μεσσηνίας: 41,3 βαθμοί Κελσίου
Σπάρτη: 41,1 βαθμοί Κελσίου
Η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες, αποτυπώθηκαν επιπλέον σε σχετικό χάρτη.
Οι λευκοί κύκλοι υποδηλώνουν τους σταθμούς όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 °C.
Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C σε 342 από τους 547 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~62%), τους 37 °C σε 198 σταθμούς (ποσοστό ~36%) και τους 40 °C σε 29 σταθμούς. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση μέγιστη θερμοκρασία (35.6 °C) ήταν κατά 1.9 °C υψηλότερη αυτής της Κυριακής 20/07 (33.7°C).
