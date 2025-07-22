Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας σήμερα τοπικά στα ηπειρωτικά 40 με 43 βαθμούς !! Η πιο ζεστή περιοχή η Θεσσαλία.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη Γενικά αίθριος καιρός , Οι Άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 4 μποφόρ και στο Ν. Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ.   Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα  ηπειρωτικά έως 39 με 41 βαθμούς , στα Α. ηπειρωτικά τοπικά έως 42 με 43 , και στα νησιά έως  34 με 37 βαθμούς.  

Την  Τετάρτη  ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας , η θερμοκρασία σε πολύ υψηλά επίπεδα θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 41 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά  42 με 43 βαθμούς , και οι   Άνεμοι θα πνέουν Β  – ΒΔ , 3 με 5 μποφόρ ,  

Τέλος την Παρασκευή συνεχίζονται οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά , αλλά και οι  ελάχιστες θερμοκρασίες , στα αστικά κέντρα , θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα.

Αττική

Καιρός σήμερα αίθριος   Άνεμοι: μεταβλητοί  2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 38 με 39 βαθμούς

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 38 με 40 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark