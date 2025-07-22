Σήμερα Τρίτη Γενικά αίθριος καιρός , Οι Άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 4 μποφόρ και στο Ν. Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 41 βαθμούς , στα Α. ηπειρωτικά τοπικά έως 42 με 43 , και στα νησιά έως 34 με 37 βαθμούς.

Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας , η θερμοκρασία σε πολύ υψηλά επίπεδα θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 41 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 42 με 43 βαθμούς , και οι Άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ , 3 με 5 μποφόρ ,

Τέλος την Παρασκευή συνεχίζονται οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά , αλλά και οι ελάχιστες θερμοκρασίες , στα αστικά κέντρα , θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα.

Αττική

Καιρός σήμερα αίθριος Άνεμοι: μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 38 με 39 βαθμούς

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 38 με 40 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.