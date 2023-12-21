Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 20-12-23/1100, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Ειδικότερα, βαρομετρικό χαμηλό στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, συνοδευόμενο από μέτωπο, κινείται ανατολικά πληρούμενο και προκαλεί ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις στις νοτιοανατολικές περιοχές της χώρας.

Τα ισχυρά αυτά φαινόμενα θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται στα Δωδεκάνησα μέχρι και το απόγευμα.

