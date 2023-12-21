Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη νότια Κρήτη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Σάμου - Ικαρίας) και τις ανατολικές Κυκλάδες μέχρι το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα μέχρι το απόγευμα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα βόρεια λίγες παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, τα οποία θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Σάμου - Ικαρίας) και τις ανατολικές Κυκλάδες και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα, σταδιακά θα εξασθενήσουν και στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά ο καιρός θα βελτιωθεί.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά το πρωί θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα κυμανθεί στα βόρεια από 01 έως 13 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο από 04 έως 17 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί τοπικά στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο λίγες παροδικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες, γρήγορα όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια, όπου το πρωί θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, τα οποία τις πρώτες πρωινές ώρες στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου πιθανώς να είναι τοπικά ισχυρά, σταδιακά θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, τα οποία θα είναι κατά τόπους ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Κρήτη και μέχρι το μεσημέρι στις ανατολικές Κυκλάδες, σταδιακά από το απόγευμα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, τα οποία θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Σάμου - Ικαρίας) και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα, σταδιακά από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Από το απόγευμα και από τα βόρεια σταδιακά θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στις Σποράδες βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-12-2023

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια 6 και βαθμιαία από το μεσημέρι στην περιοχή Κρήτης, νοτίων Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στα βόρεια τους 13, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 17 και στην ανατολική νησιωτική Ελλάδα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βορειοδυτικά νωρίς το πρωί θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

