Βαρομετρικό χαμηλό στο νοτιοδυτικό Ιόνιο, συνοδευόμενο από μέτωπο, κινείται ανατολικά και θα προκαλέσει πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης (20-12-23) έως και τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης (21-12-23) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανώς από χαλαζοπτώσεις, αρχικά στα νότια και βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης (20-12-23) μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (21-12-23) στη νότια Κρήτη και πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο.

Από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης (21-12-23) μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Σάμου - Ικαρίας) και τις ανατολικές Κυκλάδες και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού. Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

