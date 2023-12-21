Σήμερα Πέμπτη αρχικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα Κ και Ν , που βαθμιαία όμως , θα εξασθενήσουν και στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα σταματήσουν. Άνεμοι ΝΔ και βαθμιαία ΒΔ 4 με 5 μποφόρ , στο Α – ΝΑ Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 13 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα Ηπειρωτικά έως 16 με 17 βαθμούς, και στο Ν Αιγαίο έως 17 με 18 βαθμούς.

Την Παρασκευή λίγες βροχές θα σημειωθούν στα Δ τα Ν ,το Α Αιγαίο και πιθανόν στα Βόρεια , Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι Δ – ΒΔ 4 με 5 στα Νότια 6 με 7 και η θερμοκρασία δε φαίνεται να αλλάζει σημαντικά.

Τέλος το Σ/Κ και τη Δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων , δεν αναμένονται βροχές , η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Αττική

Καιρός σήμερα. συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα Νότια του νομού και βαθμιαία βελτίωση. Άνεμοι Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ , η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Παροδικές συννεφιές. Άνεμοι: Β – ΒΔ 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 12 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

