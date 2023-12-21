Λογαριασμός
Τοπικές βροχές και καταιγίδες , σήμερα Πέμπτη, στην Ανατολική και Νότια νησιωτική χώρα , και βαθμιαία βελτίωση. Υψηλές θερμοκρασίες παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη  αρχικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα Κ και Ν , που βαθμιαία όμως , θα εξασθενήσουν και στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα σταματήσουν.  Άνεμοι ΝΔ και βαθμιαία ΒΔ   4 με 5 μποφόρ , στο Α – ΝΑ Αιγαίο 6 με 7  μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα  ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 13 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα Ηπειρωτικά  έως 16 με 17   βαθμούς, και στο Ν Αιγαίο έως 17 με 18 βαθμούς.  

Την  Παρασκευή λίγες βροχές θα σημειωθούν στα Δ τα Ν ,το Α Αιγαίο και πιθανόν στα Βόρεια , Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι Δ – ΒΔ 4 με 5 στα Νότια 6 με 7   και η θερμοκρασία δε φαίνεται  να αλλάζει σημαντικά.

Τέλος το Σ/Κ και τη Δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων , δεν αναμένονται βροχές , η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως την Κυριακή και τη Δευτέρα. 

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα.  συννεφιά  με τοπικές βροχές κυρίως στα Νότια του νομού και βαθμιαία βελτίωση.  Άνεμοι Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ , η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Παροδικές συννεφιές. Άνεμοι: Β – ΒΔ  3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 12 βαθμούς.

