Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 09-11-2023/1230 τοπική ώρα, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Από σήμερα βράδυ της Κυριακής (12-11-23) νέο καιρικό σύστημα από τα βορειοδυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσει αρχικά τη δυτική Ελλάδα, βαθμιαία τη Δευτέρα (13-11-23) τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και σταδιακά τις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές.

Συγκεκριμένα θα επηρεαστούν:

α. Από τις βραδινές ώρες της Κυριακής (12-11-23) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (13-11-23) το βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Πελοπόννησος.

β. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (13-11-23) μέχρι το μεσημέρι το νότιο Ιόνιο, η δυτική Στερεά, η δυτική και η νότια Πελοπόννησος (πιθανώς τα Κύθηρα, η δυτική Κρήτη και η Θράκη) και βαθμιαία η ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), η Εύβοια, οι Κυκλάδες (κυρίως οι κεντρικές και νότιες) και το ανατολικό Αιγαίο.

γ. Από το μεσημέρι της Δευτέρας (13-11-23) μέχρι τις βραδινές ώρες το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

