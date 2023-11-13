Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 09-11-2023/1230 τοπική ώρα, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Νέο καιρικό σύστημα από τα βορειοδυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσει αρχικά τα δυτικά, βαθμιαία κατά τόπους τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και κυρίως τις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές.

Συγκεκριμένα θα επηρεαστούν:

α. Μέχρι τις πρωινές ώρες το βόρειο Ιόνιο και η Ήπειρος.

β. Από τις πρώτες πρωινές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες το νότιο Ιόνιο, η δυτική Στερεά, η δυτική και η νότια Πελοπόννησος, τα Κύθηρα και η δυτική Κρήτη. Πιθανώς πρόσκαιρα να επηρεαστούν η ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), η Εύβοια, οι Σποράδες και η Θράκη.

γ. Από τις πρωινές μέχρι τις βραδινές ώρες οι Κυκλάδες (κυρίως οι κεντρικές και νότιες), το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων όπου θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει τους 20 με 22 και τοπικά στα κεντρικά και νότια τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση για σήμερα Δευτέρα

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές που από τις πρώτες πρωινές ώρες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες και σταδιακά από τις μεσημβρινές ώρες γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες και σταδιακά από τις μεσημβρινές ώρες γενικά αίθριος. Στη Θράκη νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές και μέχρι νωρίς το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και μέχρι νωρίς το απόγευμα στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Από τις πρωινές ώρες σταδιακά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Εξασθένηση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που από τις πρώτες πρωινές ώρες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες σταδιακά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που από τις πρωινές ώρες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στις Κυκλάδες (κυρίως στις κεντρικές και νότιες) και στη δυτική Κρήτη. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην Κρήτη.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, που από το απόγευμα σταδιακά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που από τις πρωινές ώρες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία από τα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων με εξασθένηση το βράδυ. Στα Δωδεκάνησα νοτιοδυτικοί 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ, βαθμιαία από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που από τις πρώτες πρωινές ώρες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Αρχικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4, γρήγορα βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 14-11-2023

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 24 και στο νότιο Αιγαίο τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-11-2023

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στην Ηπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-11-2023

Σχεδόν αίθριος καιρός. Πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα κατά τόπους θα είναι περιορισμένη κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-11-2023

Αρχικα αίθριος καιρός, βαθμιαία στα δυτικά και βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα κατά τόπους θα είναι περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσες 3 με 5 και βαθμιαία νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.