Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα αργά το βράδυ (Τρίτη 21-11-23) στα δυτικά και κυρίως αύριο, στα νότια της χώρας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Τρίτη (21-11-23)

α. Από αργά το βράδυ στη δυτική Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Β. Αύριο Τετάρτη (22-11-23)

α. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

β. Πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στη νότια Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη και τις Κυκλάδες.

γ. Από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της Θράκης.

Γ. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν τη νύχτα της Τετάρτης (22-11-23) προς την Πέμπτη (23-11-23).

Πηγή: skai.gr

