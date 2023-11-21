Καιρός: Έκτακτο δελτίο για αύριο, Τετάρτη, προαναγγέλλει ο Θ.Κολυδάς

Δύο διαταραχές θα επηρεάσουν τον καιρό στη χώρα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, η πρώτη επιδείνωση θα σημειωθεί την Τετάρτη και γι' αυτό θα εκδοθεί προειδοποίηση το μεσημέρι.

Η αλλαγή του καιρού θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Κατά τον κ. Κολυδά η δεύτερη διαταραχή του καιρού θα σημειωθεί το Σαββατοκύριακο.

