Καιρός: Έκτακτο δελτίο για αύριο, Τετάρτη, προαναγγέλλει ο Θ.Κολυδάς

Δύο διαταραχές θα επηρεάσουν τον καιρό στη χώρα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά.
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, η πρώτη επιδείνωση θα σημειωθεί την Τετάρτη και γι' αυτό θα εκδοθεί προειδοποίηση το μεσημέρι.
Η αλλαγή του καιρού θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
Κατά τον κ. Κολυδά η δεύτερη διαταραχή του καιρού θα σημειωθεί το Σαββατοκύριακο.
- Από την Τετάρτη και μέχρι το τέλος της εβδομάδας , βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στη Δ. Ελλάδα, το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα την Τετάρτη, αλλά χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα.
