Σήμερα Πέμπτη Τοπικές βροχές, θα εκδηλωθούν στα Δ , τα Β και το Α Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι Άνεμοι θα πνέουν Ν 4 με 6 μποφόρ , στο Αιγαίο 7 και στο ΒΑ Αιγαίο τοπικά 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 18 με 20 βαθμούς , Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 21 βαθμούς.

Την Παρασκευή : Τοπικές βροχές στα ΒΔ και το Α Αιγαίο. Η Ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ , με εξασθένηση. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο.

Τέλος το Σάβ/Κυρ αναμένεται μεταβολή του καιρού , έτσι το Σάββατο , από το απόγευμα ,στο Β. Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, το Β. Αιγαίο και τη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν βροχές, σποραδικές καταιγίδες στις θαλάσσιες - παραθαλάσσιες περιοχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά - ημιορεινά. Τη νύχτα προς την Κυριακή στη Μακεδονία και τη Θράκη θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Άνεμοι Ν-ΝΑ 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στα βόρεια , σε ΒΑ με ένταση στο Β Αιγαίο ,τα 8 μποφόρ.

Την Κυριακή θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές , σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και χιονοπτώσεις στα Κ και Β ορεινά - ημιορεινά. Στη Β. Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι θα χιονίζει και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Βαθμιαία θα επικρατήσουν παντού , Β-ΒΑ άνεμοι , στο Αιγαίο 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση. Το κρύο θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα.

Αττική

Καιρός σήμερα. Συννεφιά το πρωί , στη συνέχεια γενικά αίθριος. Οι Άνεμοι θα πνέουν ΝΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 19 Βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αρχικά συννεφιά με τοπικές βροχές και από τις προμεσημβρινές ώρες λίγες νεφώσεις. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς

