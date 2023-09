Burning Man: Ένας νεκρός και χιλιάδες επισκέπτες εγκλωβισμένοι στη λάσπη στο φεστιβάλ μετά από σφοδρή βροχόπτωση (Βίντεο)

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο δημοφιλές φεστιβάλ Burning Man στην έρημο της Νεβάδα, καθώς χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι μετά από έντονες βροχοπτώσεις που πλημμύρισαν την περιοχή και δημιούργησαν πυκνή λάσπη που φτάνει μέχρι τον αστράγαλο.

Η απομακρυσμένη περιοχή στη βορειοδυτική Νεβάδα χτυπήθηκε από έντονη βροχόπτωση για ένα 24ωρο, μεταξύ Παρασκευής και Σαββάτου πρωί. Οι έντονες βροχοπτώσεις έπεσαν σε ξηρά εδάφη της ερήμου, δημιουργώντας πυκνή λάσπη που μοιάζει με πηλό, με τους παρευρισκόμενους να λένε ότι ήταν πολύ δύσκολο να περπατήσουν ή να περάσουν με ποδήλατο.

Οι παρευρισκόμενοι κλήθηκαν να καταφύγουν στην έρημο Black Rock και να εξοικονομήσουν τρόφιμα, νερό και καύσιμα. Παράλληλα, οι Αρχές σταμάτησαν οποιαδήποτε είσοδο ή έξοδο από το φεστιβάλ.

Περισσότερες βροχοπτώσεις είναι πιθανό το σημειωθούν απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με πρόγνωση από το γραφείο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Ρίνο. «Οι ισχυρότερες καταιγίδες θα είναι ικανές για πολύ έντονες βροχοπτώσεις, μικρό χαλάζι και ριπές ανέμου έως και 40+ mph», σημείωσε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Pershing δήλωσε ότι διερευνά «έναν θάνατο που συνέβη κατά τη διάρκεια της βροχόπτωσης». Οι Αρχές δεν κατονόμασαν δημόσια το άτομο ούτε έδωσαν λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου.

