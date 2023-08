Βενετία: Η UNESCO θα προτείνει να μπει στη λίστα με τα μνημεία που βρίσκονται σε κίνδυνο Ταξίδι 13:52, 02.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

72

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η UNESCO έκανε γνωστό ότι θα συστήσει να συμπεριληφθεί και η Βενετία στον κατάλογο των πολιτιστικά σημαντικών τοποθεσιών που κινδυνεύουν να υποστούν ανεπανόρθωτη ζημιά