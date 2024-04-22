Οι Λειψοί «ραπάρουν» και μας καλούν για διακοπές το Πάσχα

Με ένα πρωτότυπο μουσικό βίντεο κλιπ ο Δήμος Λειψών απευθύνεται στο ταξιδιωτικό κοινό για διακοπές στο νησί την άνοιξη και το Πάσχα.

Ο ράπερ «Μιχαλάρας» μαζί με τον δήμαρχο Λειψών Φώτη Μάγγο ένωσαν τις φωνές τους σε ένα ιδιαίτερο μουσικό τραγούδι με τίτλο «Έλα μαζί μου στους Λειψούς», το οποίο «παντρεύει» το παραδοσιακό νησιώτικο με τη ραπ.

«Η ιδέα προέκυψε μετά από μια τυχαία συνάντηση στο νησί το περασμένο καλοκαίρι που δίπλα στη θάλασσα εμπνευστήκαμε και συνθέσαμε μαζί, στίχους και μουσική.

Θέλαμε να δείξουμε πως όταν το αυθεντικό σμίγει με το μοντέρνο δημιουργείται κάτι μοναδικό και πρωτότυπο», δήλωσε ο κ. Μάγγος. Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «ταξιδεύει» το κοινό στον βιώσιμο παράδεισο των Δωδεκανήσων με εικόνες και πλάνα από τις μαγευτικές παραλίες, το γραφικό χωριό, τις εναλλακτικές δραστηριότητες και τα 24 εξωτικά νησάκια. «Αποδεικνύεται πως το ανεπιτήδευτο παραμένει πάντα επίκαιρο και περιζήτητο. Οι διαδοχικές οικολογικές και βιώσιμες πρωτοβουλίες μας τα τελευταία χρόνια δημιούργησαν ένα πρότυπο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που φέρνει μετρήσιμα αποτελέσματα.

Για το 2023 οι Λειψοί σημείωσαν ρεκόρ επισκεψιμότητας με τους ταξιδιώτες να απολαμβάνουν αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες και σύγχρονες τουριστικές υπηρεσίες σε λογικές τιμές. Η δυναμική που αναπτύσσεται για τη νέα σεζόν είναι εξίσου μεγάλη με τις προθέσεις των ταξιδιωτών για επίσκεψη να διευρύνονται αρκετά πριν και μετά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο», προσθέτει ο δήμαρχος. Σημειώνεται πως το νέο μουσικό κομμάτι προωθείται ήδη από δισκογραφική εταιρεία, ενώ αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής του δήμου που ξεκίνησε πριν τρία χρόνια με την ερμηνεία ενός διαχρονικού ιταλικού τραγουδιού και τα γυρίσματα βίντεο κλιπ στο νησί, δράση που είχε τότε απήχηση στο ιταλικό κοινό και αναδείχθηκε μέχρι και από τη δημοφιλή εφημερίδα La Repubblica.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

