Ανάμεσα στα 9 νησιά της Μεσογείου που διατηρούν την αυθεντικότητα τους και προσφέρονται για ποιοτικές διακοπές το 2024 συμπεριλαμβάνεται η Σκόπελος, σύμφωνα με τη νέα έρευνα του δημοφιλούς ιστότοπου Travelbook.de.

Όπως αναφέρει το μεγαλύτερο διαδικτυακό ταξιδιωτικό περιοδικό της Γερμανίας που κυκλοφορεί με τη «σφραγίδα» της Bild, «όλοι γνωρίζουν την Κρήτη, τη Μαγιόρκα και τη Σαρδηνία. Έχετε ακούσει όμως ποτέ για το Τσρες, τη Σκόπελο, την Καμπρέρα ή το Καβάλο; Το Travelbook εντόπισε τους προορισμούς της Μεσογείου που εξακολουθούν να προσφέρουν αληθινές αποδράσεις». Ανάμεσα σε νησιά της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Κροατίας, της Ισπανίας, της Ελλάδας και της Μάλτας, η Σκόπελος καταλαμβάνει την πέμπτη θέση και σύμφωνα με το μέσο διακρίνεται για τα γαλαζοπράσινα νερά, τους αναρίθμητους κολπίσκους, τις παραδόσεις και την απαράμιλλη φυσική ομορφιά της.

«Προτεραιότητα μας είναι η ανάδειξη όλων εκείνων των στοιχείων που καθιστούν τη Σκόπελο μοναδική όπως ο πολιτισμός, οι εναλλακτικές δραστηριότητες, τα γραφικά χωριά, η δαντελωτή ακτογραμμή και τα τοπικά προϊόντα της. Μέσα από πλήθος προγραμματισμένων επαφών κατά την πρόσφατη συμμετοχή μας στην έκθεση τουρισμού ITB στο Βερολίνο, επιβεβαιώθηκε η προτίμηση των Γερμανών τουριστών και επαγγελματιών σε μη τυποποιημένους προορισμούς όπως τη Σκόπελο», πρόσθεσε η πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Σκοπέλου, Εύα Καραμεσίνη, σε σχετική ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως το 2023 αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ για τον προορισμό με 169.216 συνολικές αφίξεις και αύξηση περίπου 17% έναντι του προηγούμενου έτους. Ενόψει της νέας σεζόν, αξιόλογη είναι η παρουσία ποιοτικών ξενοδοχείων της Σκοπέλου στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2024» του υπουργείου Τουρισμού που στοχεύει στην άμεση ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

