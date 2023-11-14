Πάρος, Μήλος και Τήνος δημοφιλείς προορισμοί και για την κρουαζιέρα

Δημοφιλείς προορισμοί και για την κρουαζιέρα αναδεικνύονται η Πάρος, η Μήλος και ειδικά στους Γάλλους η Τήνος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν μέχρι τώρα γνωστά για το 2024.

Συγκεκριμένα, στην Πάρο η έναρξη αναμένεται για τον προσεχή Μάιο με πρώτη προσέγγιση του «Crystal Serenity» στις 10/5 και τελευταία του «Explora I» στις 26 Σεπτεμβρίου. Συνολικά προβλέπονται 16 προσεγγίσεις από τα πλοία των εταιριών «Azamara», «Crystal Cruises», «Explora», «Norwegian Cruises Lines», «Seabourn» και «Silver Sea».

Η Μήλος θα έχει διευρυμένη περίοδο με έναρξη στις 12 Απριλίου και τελευταία προσέγγιση στις 11 Οκτωβρίου με δρομολόγια των εταιριών «Celestial Cruises», «Seabourn» και «Silver Sea».

Τα δύο νησιά έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμά της και η γαλλική Ponant, που δημοσίευσε το πλήρες πρόγραμμά της για του χρόνου με το πανέμορφο ιστιοφόρο Le Ponant να ξεχωρίζει αφού θα εγκατασταθεί στο Αιγαίο με βάση το Λαύριο για 2 μήνες με 8 προσεγγίσεις στην Τήνο από 3/6 έως 22/7, ενώ στα νερά του Αιγαίου θα επιστρέψει και το L’ Austral μετά από αρκετά χρόνια.

Οι αφίξεις όπως κάθε χρόνο θα αυξηθούν λόγω των πολλών ναυλώσεων, που έχει όλος ο στόλος της εταιρείας. Αναλυτικά, στην Πάρο προβλέπονται 4 προσεγγίσεις του «L’ Austral» από τις 9 Ιουλίου έως τις 30 του ίδιου μήνα και μια προσέγγιση του «Le Bougainville» στις 24/7. Στη Μήλο το «L’ Austral» θα έχει 4 επισκέψεις από 8/7 έως 27/7.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.