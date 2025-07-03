Πάρος: Η κοσμοπολίτικη Νάουσα

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Νάουσα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό κωμόπολη της Πάρου, μετά την Παροικιά, και αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Πρόκειται για έναν γραφικό, παραθαλάσσιο οικισμό, με ασφαλές λιμάνι στον ανατολικό μυχό του ομώνυμου όρμου, στις βόρειες ακτές του νησιού. Σήμερα εκεί κατοικούν περισσότεροι από 3.000 κάτοικοι, οι περισσότεροι εκ των οποίων ασχολούνται, όπως είναι φυσικό, με τον τουρισμό. Η εικόνα της Νάουσας έχει πρωταγωνιστήσει πολλές φορές στις καμπάνιες του ΕΟΤ που διαφημίζουν τη χώρα μας σε μεγάλες εκθέσεις του εξωτερικού.

Ως οικισμός η Νάουσα φαίνεται να διαμορφώθηκε γύρω από το ομώνυμο λιμάνι κατά τη βυζαντινή περίοδο. Διέθετε οχυρωμένο τείχος, τμήμα του οποίου διασώζεται μέχρι σήμερα, το οποίο κατέληγε σε καστέλι, που υπήρξε ενετικός προμαχώνας, ένα τμήμα του οποίου παραμένει ακόμη όρθιο και μαγνητίζει τα βλέμματα και τα φλας των επισκεπτών. Τόσο η βυζαντινή όσο και η μεταβυζαντινή εποχή είναι αποτυπωμένες στα παλιά σπίτια και τις μικρές μεν αλλά εξαιρετικά ιστορικές εκκλησίες της ευρύτερης περιοχής. Η κεντρική εκκλησία της Νάουσας είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου.

Από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά αξιοθέατα της περιοχής είναι η θέση «Κουκουναριές» πάνω από την περιοχή του οικισμού Κολυμπήθρες. Στη θέση αυτή ο αρχαιολόγος Δ. Σκιλάρντι ανακάλυψε μυκηναϊκό ανάκτορο του 1200 π.Χ. που κρίθηκε το σπουδαιότερο των Κυκλάδων! Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, το ανάκτορο φαίνεται να καταστράφηκε από φωτιά. Αρχαιολογικά ευρήματα από το χώρο αυτό εκτίθενται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Παροικιάς.

Επίσης, στην αρχαιολογική θέση «Πλαστήρας» βρέθηκαν πολλά ειδώλια και τάφοι με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ανάγονται στην πρωτοκυκλαδική εποχή, ενώ μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν η περιοχή Σάντα Μαρία και η βραχονησίδα Φιλίζι.

Στα ιστορικά αξιοθέατα της Νάουσας περιλαμβάνονται το αρχαίο τείχος και το τμήμα του Καστελίου που διασώζονται, καθώς και η εντός του όρμου νησίδα Αγία Καλή, πάνω στην οποία είχαν στήσει το στρατηγείο τους οι Ρώσοι, όταν κατέλαβαν τις Κυκλάδες το 1770 με αρχηγούς τους Ορλώφ. Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει η ιστορική Μονή Αγίου Αθανασίου στα Πρωτόρια Νάουσας.

Τα κελιά της μονής ανακαινίστηκαν και έχουν μετατραπεί σε βυζαντινό μουσειακό χώρο, όπου εκτίθενται ξυλόγλυπτα, γλυπτά βυζαντινής και ενετικής περιόδου, πολλά λατρευτικά σκεύη, εικόνες Παριανών και Κρητικών αγιογράφων του 12ου και 13ου αιώνα, με σπουδαιότερες τη «Δέηση» (15ου αι.), την «Αποκαθήλωση» (16ου αι.) και την «Παναγία τη βρεφοκρατούσα» (επίσης 16ου αι.), καθώς και το μοναδικό τμήμα αγιογραφίας που σώθηκε από τον βυζαντινό ναό.

Τέλος, ευρισκόμενοι στην περιοχή, μπορείτε να κάνετε μία επίσκεψη και στο Λαογραφικό Μουσείου της Νάουσας, όπου μεταξύ άλλων εκτίθενται παραδοσιακές φορεσιές, όχι μόνο από τις Κυκλάδες, αλλά και από άλλες περιοχές του Ελληνισμού, που δημιούργησε το χορευτικό φολκλορικό συγκρότημα «Νάουσα Πάρος», καθώς και η πλούσια λαογραφική συλλογή του ιατρού Όθωνα Κάπαρη που κληροδότησε στην κοινότητα, η οποία περιλαμβάνει βιβλιοθήκη, πλούσιο φωτογραφικό αρχείο και κάποια αρχαιολογικά ευρήματα.

Και επειδή το καλοκαίρι δε βγαίνει χωρίς βουτιά, πέριξ της Νάουσας θα βρείτε πολλές και πανέμορφες παραλίες, για να κάνετε το μπάνιο σας. Οι φωτογενείς και διάσημες Κολυμπήθρες, το Πιπεράκι, η παραλία των Αγίων Αναργύρων, η Ξιφαρά, η Λάγγερη και η εξωτική Σάντα Μαρία είναι μερικές από τις πολλές επιλογές που έχετε, για να κάνετε μία απόδραση δροσιάς στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου.

Πηγή: skai.gr

