Ως ο καλύτερος ελληνικός οικογενειακός προορισμός για το 2025 αναδείχθηκε η Σίφνος, σύμφωνα με την ετήσια λίστα του Travel & Leisure με τα 15 κορυφαία μέρη της Ελλάδας για διακοπές.

«Η Σίφνος είναι ένα υπέροχο μέρος με χαλαρωτική ατμόσφαιρα και πανέμορφες παραλίες, που αποτελεί εξαιρετική επιλογή για οικογένειες», αναφέρει το διεθνές ταξιδιωτικό μέσο με εκατομμύρια αναγνώστες παγκοσμίως.

Παράλληλα, η γερμανική ταξιδιωτική ιστοσελίδα Reisereporter.de συμπεριλαμβάνει τη Σίφνο στα 24 ελληνικά νησιά που, από τα Ιόνια έως τον Αργοσαρωνικό, τις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τα Δωδεκάνησα παραμένουν «πιστά» στην αυθεντικότητα και αντιστέκονται στον μαζικό τουρισμό.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο, «η Σίφνος είναι ένας παράδεισος για πεζοπορία και γαστρονομία. Οι κάτοικοι του ηλιόλουστου Κυκλαδίτικου νησιού συντηρούν ευλαβικά τη γαστρονομική τους κληρονομιά, γεγονός που προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο».

Εξίσου θετική είναι η αναφορά της γαλλικής ταξιδιωτικής ιστοσελίδας Geo.fr, η οποία προτείνει τις παραλίες της Σίφνου για το φετινό καλοκαίρι. «Αν και αυτό το γραφικό νησάκι είναι παγκοσμίως γνωστό για την τοπική κουζίνα και τα ιστορικά του μοναστήρια, η ακτογραμμή του θα συγκινήσει κάθε επισκέπτη με τα κρυστάλλινα νερά και τα μοναδικά τοπία», σημειώνεται στο σχετικό αφιέρωμα.

Η θετική ανταπόκριση του διεθνούς Τύπου εντάσσεται στην προσπάθεια του δήμου Σίφνου για την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς, της ιστορίας, των παραδόσεων, των δραστηριοτήτων, της γαστρονομίας και των νέων διοργανώσεων του νησιού.

«Στόχος μας είναι ο ταξιδιώτης να γνωρίσει τη Σίφνο μέσα από τη ματιά του ντόπιου και να ζήσει τον τόπο μας όχι μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά και κατά την περίοδο πριν και μετά την υψηλή σεζόν, όπου ο προορισμός προσφέρει μοναδικές και αυθεντικές εμπειρίες», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του δήμου Σίφνου, Γιάννης Ραφελέτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

