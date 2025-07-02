Κίτρο Νάξου: Aρωμα του νησιού σε ένα ποτήρι

Εκτός από τα τυριά και τις πατάτες της, η Νάξος είναι γνωστή και για το κίτρο.

Ένα αρωματικό απόσταγμα από τα φύλλα του δέντρου της κιτριάς που παράγεται στο νησί από τα τέλη του 19ου αιώνα.

Η ποτοποιία Βαλληνδρά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, συνεχίζει μέχρι σήμερα να παράγει με τον παραδοσιακό τρόπο το αγαπημένο ηδύποτο το οποίο μάλιστα έχει χαρακτηριστεί Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.