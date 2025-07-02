Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κίτρο Νάξου: Tο άρωμα του νησιού σε ένα ποτήρι- Δείτε βίντεο

Η Νάξος, εκτός από τυριά και πατάτες, φημίζεται για το κίτρο- Είναι αρωματικό απόσταγμα από φύλλα κιτριάς, παραγόμενο παραδοσιακά από το 19ο αιώνα

Κίτρο Νάξου: Aρωμα του νησιού σε ένα ποτήρι

Εκτός από τα τυριά και τις πατάτες της, η Νάξος είναι γνωστή και για το κίτρο.

Ένα αρωματικό απόσταγμα από τα φύλλα του δέντρου της κιτριάς που παράγεται στο νησί από τα τέλη του 19ου αιώνα.

Η ποτοποιία Βαλληνδρά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, συνεχίζει μέχρι σήμερα να παράγει με τον παραδοσιακό τρόπο το αγαπημένο ηδύποτο το οποίο μάλιστα έχει χαρακτηριστεί Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νάξος Όπου υπάρχει Ελλάδα SkaitvGR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark