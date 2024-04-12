Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα του εξωτερικού που αναδεικνύουν τη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες στις κορυφαίες θέσεις ανάμεσα σε προτάσεις για διακοπές στην Ελλάδα με θεματικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Αναδεικνύονται

National Geographic, https://t.co/36GDR5dymM , https://t.co/XszppPEPIi και Times αναδεικνύουν τη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες στις κορυφαίες θέσεις των προτάσεων για ένα Ελληνικό καλοκαίρι γεμάτο θεματικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.#Νάξος #Naxos #naxosandsmallcyclades pic.twitter.com/VpNnQ97UxD April 11, 2024

Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Δονούσα στον ετήσιο καθιερωμένο κατάλογο που δημοσιεύει η δημοφιλής ταξιδιωτική ιστοσελίδα Thewom.it με τους 13 άγνωστους νησιωτικούς «θησαυρούς» της Ελλάδας.

Στην κορυφαία τριάδα της ίδιας κατάταξης συμπεριλαμβάνονται και τα Κουφονήσια. Παράλληλα, η Νάξος συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα νησιά για το 2024, σύμφωνα με το National Geographic. «Τα λευκά μάρμαρα, οι αρχαίοι ναοί και οι γιγαντιαίοι Κούροι είναι "μάρτυρες" της πλούσιας μακραίωνης ιστορίας του μυθικού νησιού», επισημαίνει το δημοφιλές μέσο. Στο ίδιο διάστημα, εκτενές αφιέρωμα δημοσίευσαν οι Times για το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. «Η Νάξος τα έχει όλα, από την αρχαία ιστορία και τις επικές παραλίες μέχρι τα γραφικά χωριά και μια γαστρονομική κουλτούρα που είναι μοναδική σε όλη την Ελλάδα», αναφέρει ο συντάκτης του ταξιδιωτικού οδηγού.

Διεθνή πρωτιά απέσπασε πρόσφατα και η Ηρακλειά, που σύμφωνα με τον γερμανικό ιστότοπο freundin.de τον οποίο παρακολουθούν εκατομμύρια ταξιδιώτες, το νησί «κατακτά» την κορυφή μεταξύ των 7 ιδανικών ελληνικών προορισμών για γαλήνιες αποδράσεις σε ειδυλλιακά φυσικά τοπία! «Τόσο στα προηγούμενα τριήμερα όσο και στη διάρκεια του Πάσχα των Καθολικών, η Νάξος αποτέλεσε πόλο έλξης για πλήθος τουριστών από Ελλάδα και εξωτερικό. Υπάρχει αισιοδοξία για τη δυναμική των προορισμών μας ενόψει του ελληνικού Πάσχα αλλά και της επικείμενης τουριστικής σεζόν», επισήμανε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Βαγγέλης Κατσαράς που πρόσθεσε πως «σε όλο αυτό διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ευρύς κύκλος επαφών μας με φορείς όπως τα Γραφεία ΕΟΤ, δημοσιογράφους, εκδότες ταξιδιωτικών οδηγών, τηλεοπτικούς παραγωγούς και bloggers, προκειμένου να ενισχύσουμε το αποτύπωμά μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

