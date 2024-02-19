Την πρωτιά κατακτούν οι Λειψοί ανάμεσα στους έντεκα καλύτερους προορισμούς του κόσμου που προσφέρουν εμπειρίες εκτός της πεπατημένης, όπως αυτοί προτείνονται από το βραβευμένο ταξιδιωτικό blog «Where Life is Great» στο πλαίσιο της έρευνας για τις τάσεις του νέου έτους που διενεργεί κάθε χρόνο η συντακτική ομάδα του https://wherelifeisgreat.com/11-best-islands-to-visit-in-2024/.

«Αν αναζητάτε μια μαγική απόδραση σε έναν άθικτο εξωτικό τόπο, τότε οι Λειψοί είναι ο "νούμερο ένα" προορισμός σας για το 2024. Φανταστείτε ένα βιώσιμο μέρος που ο χρόνος φαίνεται να σταματά και κάθε "ανάσα" θαλασσινού αέρα εξουδετερώνει όλους τους προβληματισμούς και τα άγχη», αναφέρει χαρακτηριστικά η blogger Μάρτα Οστόγια εξηγώντας τους λόγους που οι Λειψοί πληρούν όλα τα κριτήρια για να κατακτήσουν την κορυφή στον κατάλογο με τους πιο υποσχόμενους προορισμούς για τη νέα σεζόν. Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται το Χοκάιντο της Ιαπωνίας, η Αυστραλιανή νήσος Φρέιζερ, η Μαγιόρκα, η Τενερίφη, η Σρι Λάνκα, η Προτσίντα της Ιταλίας, η Σαρδηνία, η Φουερτεβεντούρα της Ισπανίας, η νήσος Μουχέρες στο Μεξικό και η Τζαμάικα. Σημειώνεται πως έπειτα από πρόσκληση του δήμου οι Λειψοί προστέθηκαν στο περσινό πρόγραμμα της πολυταξιδεμένης blogger που «μετρά» μέχρι στιγμής πάνω από 560.000 φωτογραφίες στο πλαίσιο επισκέψεων της σε 50 χώρες και 4 ηπείρους.

«Χρόνο με το χρόνο κερδίζει μεγαλύτερο έδαφος η προσπάθειά μας να παρουσιάσουμε στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό τους Λειψούς ως μια βιώσιμη και αυθεντική πρόταση διακοπών που διαθέτει ταυτόχρονα ασυναγώνιστες σύγχρονες τουριστικές υπηρεσίες. Οι επιδόσεις του προορισμού για το 2023 σημείωσαν νέα ρεκόρ με ταξιδιώτες από Ευρώπη, αλλά και πιο μακρινές αγορές να μας δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης», δήλωσε ο δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος.

Πηγή: skai.gr

