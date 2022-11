Οι 4 τάσεις που θα κυριαρχήσουν στα ταξίδια το 2023: Προσωποιημένες υπηρεσίες, τεχνολογία, εξερεύνηση και ευεξία

H εξερεύνηση νέων εμπειριών στον προορισμό, οι επιλογές ευεξίας, οι εξατομικευμένες και προσωποποιημένες υπηρεσίες και η ανθρωποκεντρική τεχνολογία που διευκολύνει τη ζωή θα είναι οι ανερχόμενες τάσεις στα ταξίδια το 2023 σύμφωνα με την έκθεση της Hilton «The 2023 Traveler: Emerging Trends that are Innovating the Travel Experience».

Αξιοποιώντας δεδομένα από μια παγκόσμια έρευνα που διενήργησε η εταιρία στρατηγικής, στατιστικών, σχεδιασμού και τεχνολογίας Material για λογαριασμό της Hilton, σε δείγμα 7.000 ταξιδιωτών, η έκθεση εντόπισε ότι οι τέσσερις αυτές τάσεις δεν είναι πρωτοφανείς αλλά αναμένεται να επιβιώσουν μακροπρόθεσμα και να εδραιωθούν.

