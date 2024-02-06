Γαλλίδα travel blogger αποθεώνει τα ελληνικά νησιά

Τα 10 ομορφότερα ελληνικά νησιά προτείνει στους αναγνώστες της, με άρθρο στην ιστοσελίδα της, η Γαλλίδας Travel Blogger Sophie Nadeau.

«Αν σκοπεύετε να επισκεφτείτε την Ελλάδα σύντομα, φροντίστε να επισκεφτείτε μερικά από αυτά τα μαγευτικά νησιά και όλα όσα έχουν να προσφέρουν» γράφει στο άρθρο της η Nadeau, η ιστοσελίδα της οποία δέχεται μηνιαίως 400.000 επισκέπτες.

Η ίδια ακολουθείται από 49 χιλιάδες χρήστες στο Instagram.

Η Nadeau προτείνει στους ακολούθους της να επισκεφθούν - εκτός από τα διάσημα νησιά Μύκονο, Σαντορίνη, Μήλο, Πάρος, Κρήτη και Κέρκυρα - την Αντίπαρο, την Ζάκυνθο την Ύδρα και την Κεφαλλονιά.

Η γαλλίδα Travel Blogger συνεργάζεται με τις ταξιδιωτικές ιστοσελίδες The Tiny Book και Greek Reporter. Επίσης, στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με σημαντικούς οργανισμούς όπως Eurostar, One Aldwych Luxury Hotel, Atout France, Polaroid Eyewear κ.α.

Πηγή: skai.gr

