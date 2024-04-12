Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο «Θρόνος του Ξέρξη» και η άγνωστη ελιά ηλικίας 2.500 ετών που υπήρχε στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας

Δείτε το βίντεο του καναλιού Up Stories και μάθετε τόσο για τον "Θρόνο του Ξέρξη" όσο και για την Ελιά της Όρσας

Ξέρξης

Γνωρίζετε πως στην κορυφή του Όρους Αιγάλεω πάνω από την πόλη του Περάματος βρίσκεται η τοποθεσία που πιθανολογείτε πως χρησιμοποίησε ο Πέρσης Βασιλιάς Ξέρξης το 480π.Χ ως παρατηρητήριο στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας γνωστή ως και ο "Θρόνος του Ξέρξη";

Γνωρίζετε επίσης πως στο κοντινότερο νησί της Αττικής στη Σαλαμίνα ζει μέχρι και σήμερα ο μοναδικός επιζών ζωντανός οργανισμός ηλικίας 2.500 ετών που υπήρχε όταν έλαβε μέρος ή Ναυμαχία της Σαλαμίνας;

Δείτε το βίντεο του καναλιού Up Stories και μάθετε τόσο για τον "Θρόνο του Ξέρξη" όσο και για την Ελιά της Όρσας:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σαλαμίνα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark