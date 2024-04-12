Γνωρίζετε πως στην κορυφή του Όρους Αιγάλεω πάνω από την πόλη του Περάματος βρίσκεται η τοποθεσία που πιθανολογείτε πως χρησιμοποίησε ο Πέρσης Βασιλιάς Ξέρξης το 480π.Χ ως παρατηρητήριο στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας γνωστή ως και ο "Θρόνος του Ξέρξη";

Γνωρίζετε επίσης πως στο κοντινότερο νησί της Αττικής στη Σαλαμίνα ζει μέχρι και σήμερα ο μοναδικός επιζών ζωντανός οργανισμός ηλικίας 2.500 ετών που υπήρχε όταν έλαβε μέρος ή Ναυμαχία της Σαλαμίνας;

Δείτε το βίντεο του καναλιού Up Stories και μάθετε τόσο για τον "Θρόνο του Ξέρξη" όσο και για την Ελιά της Όρσας:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.