New York Times: Προβάλλουν το «Mamma Mia» και τη Σκόπελο μέσω της μουσικής!

Ξεχωριστή θέση έχει η Σκόπελος στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη μουσική του μιούζικαλ του «Mamma Mia», όπως αναφέρεται σε αφιέρωμα των New York Times. Με αφορμή τα 50 χρόνια από την εμφάνιση των μουσικών επιτυχιών που πλαισίωσαν το διαχρονικό μιούζικαλ, πλήθος δράσεων διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον εκατομμυρίων μουσικόφιλων σε πολλές χώρες του πλανήτη μέσα από θεματικά μουσεία, συναυλίες και πλήθος εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο, την ατμόσφαιρα και την ενέργεια του «Mamma Mia» και της μουσικής των ABBA μεταφέρουν με μοναδικό τρόπο οι γαστρονομικές μουσικοχορευτικές παραστάσεις «Μamma Mia the Party» που πραγματοποιούνται σε Στοκχόλμη και Λονδίνο, προσφέροντας ένα νοερό ταξίδι στο μαγευτικό νησί των Σποράδων.

Τα πλούσια και λεπτομερή σκηνικά των παραστάσεων αναπαριστούν τα γραφικά σοκάκια, τις πλατείες και τα ταβερνάκια της Σκοπέλου, του νησιού που γυρίστηκε η ταινία «Mamma Mia». Σημειώνεται πως έχει προηγηθεί ειδική συνεργασία με τον Δήμο Σκοπέλου και τους διοργανωτές για την ανάδειξη του προορισμού σε εκατοντάδες χιλιάδες φίλους του Mamma Mia μέσα από τις δημοφιλείς παραστάσεις στον πολυχώρο O2 της Βρετανικής πρωτεύουσας.

«Με "όχημα" το Mamma Mia και την αξέχαστη μουσική του, αναζητούμε πρωτότυπους τρόπους προβολής της Σκοπέλου. Στόχος μας για τα επόμενα χρόνια είναι να αναδείξουμε τις ειδικές μορφές τουρισμού τα activities, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και όλα εκείνα τα ποιοτικά στοιχεία που ο ταξιδιώτης μπορεί να απολαύσει και εκτός της υψηλής τουριστικής σεζόν στο νησί μας», δήλωσε η πρόεδρος Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Σκοπέλου Εύα Καραμεσίνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

