Η Κυρά της Χειμάρρας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ερμιόνη Μπρίγκου, γνωστή ως «Κυρά της Χειμάρρας», είναι μία από τις τελευταίες μάρτυρες του Ελληνοϊταλικού Πολέμου του 1941 και σύμβολο του ελληνισμού στη Χειμάρρα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Ελληνικού Στρατού στη Χειμάρρα, η οικογένειά της φιλοξένησε αξιωματικούς και στρατιώτες, προσφέροντας τους στήριξη σε δύσκολες συνθήκες πολέμου.

Το Όπου Υπάρχει Ελλάδα ταξίδεψε για ακόμη μία φορά εκτός συνόρων, και αυτήν τη φορά βρέθηκε στη γειτονική Αλβανία, όπου συνομίλησε με Έλληνες που κουβαλούν τις δικές τους, ξεχωριστές ιστορίες. Από αυτούς αναμφίβολα ξεχωρίζει η κα. Ερμιόνη Μπρίγκου, ευρέως γνωστή και ως «Κυρά της Χειμάρρας», μία γυναίκα 93 ετών που έζησε τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο του 1941 και έγινε μέρος της ιστορίας του τόπου, αλλά και σύμβολο του ελληνισμού. Η ίδια με δάκρυα στα μάτια θυμάται εκείνες τις στιγμές, που της χαράχτηκαν μια για πάντα στο μυαλό και την ψυχή, και δεν θα τις ξεχάσει ποτέ.

Ο Ελληνικός Στρατός μετά από πορεία πολλών χιλιομέτρων και παρά την σωματική και ψυχική κούραση, μπήκε θριαμβευτής στη Χειμάρρα. Πολλοί Έλληνες αξιωματικοί και οπλίτες είχαν στρατοπεδεύσει τότε στην αυλή του πατρικού της, εκεί ακριβώς που ζει ακόμη μέχρι τις μέρες μας. Θυμάται το ψυχικό σθένος και τη γενναιότητα που είχαν, που παρότι ήταν εξαντλημένοι, πεινασμένοι και με σκισμένα άρβυλα μέσα στα χιόνια, δεν το έβαλαν στιγμή κάτω. Η μητέρα της τα βράδια έμενε άγρυπνη να πλέκει κάλτσες για τους στρατιώτες, γιατί το κρύο ήταν τσουχτερό, ενώ τα μεσημέρια μαγείρευαν για όλους τους Έλληνες και έτρωγαν μαζί σαν μία οικογένεια.

Λίγες ώρες πριν την κατάρρευση του μετώπου, τον Απρίλιο του 1941, είδε τον πατέρα της μέσα στη νύχτα να θάβει στον κήπο του σπιτιού τους έξι από τους Έλληνες αγωνιστές, που είχαν αφήσει την τελευταία τους πνοή. Πάνω από τους τάφους υπήρχαν αρχικά ξύλινοι σταυροί. Επειδή, όμως, υπήρχε περίπτωση οι φανατικοί του καθεστώτος να βρουν τους τάφους και να ξεθάψουν τους νεκρούς, οι σταυροί σύντομα αντικαταστάθηκαν από αχλαδιές, για να μπορούν να βρουν αργότερα τη θέση τους. Και κάπως έτσι, η ίδια και η οικογένειά της, κράτησαν για πολλά χρόνια καλά κρυμμένο αυτό το μυστικό από το Καθεστώς του Χότζα, ενώ έδωσε υπόσχεση στον πατέρα της, λίγο πριν πεθάνει, να φροντίζει αυτούς τους τάφους και να μην αποκαλύψει ποτέ το μυστικό τους. Και έτσι έπραξε…

Παρά τις δυσκολίες και τους διωγμούς που υπέστη αυτή και η οικογένειά της, έμεινε εκεί, πιστή στον λόγο που είχε δώσει στον πατέρα της. Δεν ήθελε και δεν θέλει να ξεχαστεί ο αγώνας αυτών των Ελλήνων, αλλά και όσων έμειναν στην Χειμάρρα και δεν έφυγαν για την Ελλάδα. Η αφοσίωση και ο πατριωτισμός της κυρίας Ερμιόνης είναι αξιοσημείωτα, ενώ ο τρόπος που αφηγείται τα γεγονότα του πολέμου δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Παρά, λοιπόν, το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια ζει έξω από τα ελληνικά σύνορα, δεν έπαψε στιγμή να είναι και να νιώθει περήφανη Ελληνίδα, και έχει τιμηθεί πολλές φορές για το έργο της, με πιο ξεχωριστή στιγμή τη συνάντηση με τον άλλοτε Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια.

Μέσα στο σπίτι της έχει ελληνικές σημαίες, οικογενειακές φωτογραφίες, αλλά και πολλά εύσημα και μετάλλια για το έργο ζωής που συντέλεσε στην Χειμάρρα. Η ίδια και οι καθηλωτικές αφηγήσεις της αποτελούν ένα ζωντανό μουσείο και μία σπουδαία παρακαταθήκη για τον ελληνισμό της Βόρειας Ηπείρου. Λίγο πριν κλείσει η κάμερα, η κα. Ερμιόνη είπε πως όσο την βαστάνε τα πόδια της θα φροντίζει αυτούς τους τάφους και θα τιμά την πατρίδα, μέχρι να κλείσει τα μάτια της και να τους συναντήσει όλους εκεί ψηλά. Ευχήθηκε στην ομάδα της εκπομπής όλα τα καλά και τους αποχαιρέτησε με μία ζεστή αγκαλιά. Σε μία εποχή, λοιπόν, όπου όλα είναι εφήμερα και καταρρέουν, άνθρωποι σαν την κα. Ερμιόνη πρέπει να αποτελούν πρότυπο για όλους εμάς, και συνάμα φάρο μνήμης αλλά και ελπίδας.

