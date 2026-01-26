Του Νικόλα Μπάρδη



Στο νότιο τμήμα της Αλβανίας, πολύ κοντά στα ελληνικά σύνορα, συναντούμε μία από τις πιο όμορφες και ιστορικές πόλεις της χώρας. Ο λόγος φυσικά για το Αργυρόκαστρο, πατρίδα του Ενβέρ Χότζα και Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Σ’ αυτήν τη γραφική πόλη των 20.000 κατοίκων ζουν και αρκετοί Έλληνες, που μαζί με τους Αγίους Σαράντα αποτελούν τα δύο Κέντρα της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία, ενώ εκεί βρίσκεται σήμερα και το Ελληνικό Προξενείο. Αν και καταλήφθηκε από τον Ελληνικό Στρατό κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, λόγω διπλωματικών πιέσεων από την Ιταλία και την Αυστρία τελικά παραχωρήθηκε στο νεοσύστατο κράτος της Αλβανίας το 1913, κάτι που φυσικά δυσαρέστησε τον τοπικό ελληνικό πληθυσμό. Πολλοί κάτοικοι της πόλης εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να μιλούν ελληνικά, κάτι που χαροποιεί ιδιαίτερα τους Έλληνες που ταξιδεύουν στην περιοχή.

Το Αργυρόκαστρο άρχισε να αναπτύσσεται τουριστικά περίπου από το 2014 και στο εξής. Μέχρι τότε δεν διέθετε αρκετές υποδομές, καταλύματα και χώρους εστίασης, ενώ το ιστορικό κέντρο ήταν σχεδόν παρατημένο, με τα περισσότερα αρχοντικά να είναι ετοιμόρροπα από τις φθορές του χρόνου, παρά το γεγονός ότι είχε ανακηρυχθεί Μνημείο της UNESCO ήδη από το 2005. Οι κάτοικοι της περιοχής είδαν τις προοπτικές που ανοίγονταν μπροστά τους, καθώς και τα οφέλη που μπορεί να φέρει ο τουρισμός, και άρχισαν να ξαναφτιάχνουν την πόλη τους. Το Αργυρόκαστρο ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του, τα λιθόστρωτα καλντερίμια, το παλιό παζάρι και φυσικά για το βυζαντινό κάστρο του 13ου αιώνα που βρίσκεται στην κορυφή του λόφου και εποπτεύει όλη την περιοχή. Σήμερα περιπλανώμενοι στα στενά του θα ανακαλύψετε πολλούς θησαυρούς και όμορφα μαγαζάκια που πωλούν από παραδοσιακά προϊόντα, μέχρι χειροποίητα κεντήματα και χαλιά.



Κάθε Σαββατοκύριακο το μέρος πλημμυρίζει κυριολεκτικά από Έλληνες, κυρίως Γιαννιώτες, που πηγαίνουν εκεί για να χαλαρώσουν και να αλλάξουν παραστάσεις. Και ενώ τους χειμερινούς μήνες δεν υπάρχει ιδιαίτερη τουριστική κίνηση, το καλοκαίρι δεν πέφτει καρφίτσα στα στενά της παλιάς πόλης. Και όχι άδικα θα λέγαμε. Το Αργυρόκαστρο είναι αναμφίβολα μία από τις πιο όμορφες και προσεγμένες πόλεις της Αλβανίας, που έχει μεγάλη ιστορία και πλούσιο φυσικό κάλλος, συστατικά που μπορούν να την αναδείξουν σε αξιόλογο τουριστικό προορισμό, για όλες τις εποχές του χρόνου. Οι Έλληνες επισκέπτες της περιοχής έρχονται αντιμέτωποι και με μία ευχάριστη έκπληξη. Εκτός από την ελληνική μειονότητα που ζει εκεί, και πολλοί Αλβανοί μιλούν άπταιστα ελληνικά, γεγονός που βοηθάει σημαντικά στη συνεννόηση, τις συναλλαγές, αλλά και τις πληροφορίες που τυχόν να χρειάζονται. Και η αλήθεια είναι πως η γνώση της γλώσσας τους δημιουργεί μία μοναδική οικειότητα, που δύσκολα συναντάς σε άλλα μέρη.



Εκτός όμως από τους Έλληνες, και πολλοί Ευρωπαίοι αρχίζουν να ανακαλύπτουν τα τελευταία χρόνια τις ομορφιές της περιοχής, και πολλές φορές συνδυάζουν το ταξίδι τους εκεί και με μία επίσκεψη στη Ελλάδα. Το Αργυρόκαστρο, όπως και το γειτονικό Μπεράτ, ήταν από τις λίγες αλβανικές πόλεις που διασώθηκαν τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 από τα εκσυγχρονιστικά προγράμματα ανοικοδόμησης. Σήμερα και στις δύο πόλεις πολλά παραδοσιακά σπίτια έχουν αναστηλωθεί και δημιουργούν ένα σκηνικό βγαλμένο από ζωγραφιά. Το Αργυρόκαστρο είναι γνωστό και ως «Πόλη της Πέτρας» γιατί τα περισσότερα παλιά σπίτια έχουν στέγες καλυμμένες με πέτρινες λαξευτές πλάκες, που δίνουν στο οικιστικό σύνολο ένα ξεχωριστό χρώμα. Μία βόλτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης είναι ένα πραγματικό ταξίδι στον χρόνο. Αν κάνετε ποτέ ταξίδι στην γείτονα χώρα, μην παραλείψετε να επισκεφτείτε κι αυτήν την τόσο όμορφη και αυθεντική πόλη.

Πηγή: skai.gr

