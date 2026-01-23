Στην Παύλιανη

Του Νικόλα Μπάρδη

Στις καταπράσινες πλαγιές της Οίτης, και σε υψόμετρο 1.040 μέτρων συναντούμε τη γραφική Παύλιανη, που αναμφίβολα αποτελεί ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Φθιώτιδας.

Το χωριό βρίσκεται χτισμένο μέσα σε ένα πυκνό ελατόδασος με τρεχούμενα νερά, και τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να ανεβαίνει τουριστικά και να αποκτά φανατικούς επισκέπτες που πηγαίνουν εκεί ξανά και ξανά.

Η Παύλιανη αποτελεί αφετηρία για πολλά μονοπάτια και εξορμήσεις μέσα στον Εθνικό Δρυμό της Οίτης, την «Πυρά του Ηρακλέους», το Φαράγγι του Ασωπού και το Κάστρο του Κούβελου. Αποτελεί έναν εναλλακτικό προορισμό, που συνδυάζει το φυσικό κάλλος με την τέχνη, καθώς όπου κι αν στρέψετε το βλέμμα σας θα δείτε κάποια ζωγραφιά ή εικαστική παρέμβαση. Βρίσκεται πολύ κοντά στη Λαμία και περίπου 2,5 ώρες μακριά από την Αθήνα, γεγονός που την καθιστά τέλειο μέρος για weekend break!

Για την ονομασία του χωριού υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πρώτη και επικρατέστερη είναι ότι έχει σλάβικη προέλευση, ενώ η δεύτερη υποστηρίζει ότι οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού πίστεψαν στα διδάγματα του Απόστολου Παύλου και έτσι το χωριό πήρε το όνομά του.

Το παλιό χωριό ήταν χτισμένο σε πιο χαμηλό υψόμετρο, κοντά στο σημείο που βρίσκεται σήμερα το χωριό Οίτη. Πολλές αναφορές γίνονται στο χωριό ήδη από την περίοδο της Τουρκοκρατίας, ενώ από την απελευθέρωση το 1835 και στο εξής έγινε έδρα του Δήμου Ροδοντίων (Οιτών) και ήταν κεφαλοχώρι. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή εκεί μένουν σήμερα περίπου 200 μόνιμοι κάτοικοι. Οι νέοι της περιοχής αγαπούν ιδιαίτερα τον τόπο τους, και προσπαθούν να τον αναδείξουν τουριστικά ως μία ξεχωριστή απόδραση στη φύση, μακριά από το καυσαέριο και τη βαβούρα των μεγαλουπόλεων.

Έτσι, πριν από περίπου τριάντα χρόνια ξεκίνησε η δημιουργία του Πάρκου Αναψυχής για τη νεολαία της Παύλιανης, που εκτείνεται στις πηγές του ποταμού Ασωπού, σε ένα τοπίο με αιωνόβια πλατάνια, γέφυρες και μονοπάτια, που αποτελεί σήμερα ιδανικό μέρος για όλη την οικογένεια και κυρίως για τα μικρά παιδιά. Ακολουθώντας το κεντρικό μονοπάτι, κάτω από την σκιά των μεγάλων δέντρων και πλάι στα γάργαρα νερά του Ασωπού, θα έρθετε αντιμέτωποι με μικρές και μεγάλες καλλιτεχνικές εκπλήξεις, που κάνουν το περπάτημα μία μοναδική περιπέτεια στους πρόποδες της Οίτης.

Οι καλλιτεχνικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο Πάρκο της Παύλιανης είναι προϊόν εθελοντισμού και σέβονται απόλυτα το φυσικό περιβάλλον, ενώ θα μπορούσαμε να πούμε πως εν μέρει το συμπληρώνουν και αποτελούν μέρος του συνόλου, καθώς είναι απόλυτα εναρμονισμένες με το γύρω τοπίο.

Οι μικροί καταρράκτες, η γραφική κρεμαστή γέφυρα, ο νερόμυλος, οι πολύχρωμες αιώρες, η νεροτριβή, το μαντάνι και το νεροπρίονο που είναι καλά κρυμμένα μέσα σε ένα πλούσιο δάσος από πλατάνια, καρυδιές και καστανιές, δημιουργούν ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι, χωρίς υπερβολές.

Οι ήχοι της φύσης σε ηρεμούν ήδη από τα πρώτα λεπτά και ο καθαρός αέρας σε αναζωογονεί. Εκεί μπορείτε να κάνετε και διάφορες δραστηριότητες, όπως bowling, river volley, τραμπολίνο, κούνια, ακόμη και yoga! Περπατώντας μέσα στο δάσος θα βρείτε πολλά παραμυθένια δεντρόσπιτα, ειδυλλιακά spots για ξεκούραση, αλλά και τον περίφημο θρόνο του Game of Thrones, που σίγουρα θα έχετε δει φωτογραφίες του στο Instagram. Πλέον το μέρος δέχεται πλήθος επισκεπτών, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, καθώς αποτελεί ιδανικό προορισμό για μονοήμερη εκδρομή.

Οι κάτοικοι της Παύλιανης προσπαθούν να διατηρήσουν αλώβητη την ταυτότητα του τόπου και το πανέμορφο φυσικό περιβάλλον, αναπτύσσοντας εναλλακτικές μορφές ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, που δεν θα αλλάξουν στο παραμικρό το τοπίο.

Ο τουρισμός μπορεί να προσφέρει στην περιοχή θέσεις εργασίας και χρήμα, έτσι ώστε οι νέοι να μην εγκαταλείψουν το μέρος, αλλά να παραμείνουν εκεί και να δημιουργήσουν το «αύριο» έτσι όπως το οραματίζονται. Κακά τα ψέματα, αλλά στην ελληνική επαρχία οι ευκαιρίες είναι ελάχιστες, και οι κάτοικοι της Παύλιανης τρέχουν για να προλάβουν τις εξελίξεις και να μείνουν επίκαιροι, τώρα που η αγάπη του κόσμου για το χωριό τους είναι μεγάλη, ενώ μέσα από τις δράσεις τους ευελπιστούν να αποτελέσουν το καλό παράδειγμα και για τα υπόλοιπα χωριά της Φθιώτιδας.



