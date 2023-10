Gilleleje: Το ψαροχώρι της Δανίας που έσωσε χιλιάδες Εβραίους της χώρας Ταξίδι 08:16, 07.10.2023 linkedin

Μια από τις μεγαλύτερες πράξεις συλλογικής αντίστασης κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε από απλούς ψαράδες