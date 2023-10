Dark tourism στην Ελλάδα: Η νέα τάση στον τουρισμό και οι… θεωρίες συνωμοσίας Ταξίδι 13:49, 13.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

72

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Είναι πλέον μεγάλη τάση και έχει να κάνει με τον τουρισμό που γίνεται σε μέρη που χαρακτηρίζονται ως «στοιχειωμένα», μέρη που έχει προηγηθεί κάποιο δυστύχημα, ή κάποια μεγάλη τραγωδία