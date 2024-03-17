Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν βρέθηκε να επιπλέει στο στενό μεταξύ Περάματος και Σαλαμίνας ενάς ένδρας

Το φέρι μποτ της γραμμής εντόπισε τον «ναυαγό», ο οποίος βρέθηκε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Οι επιβάτες παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα, την επιχείρηση διάσωσης του άνδρα, από τα μέλη του πληρώματος του φέρι μποτ.

Ο άνδρας ανασύρθηκε σώος ενώ το Λιμενικό Σώμα διεξάγει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα αιτία της πτώσης του στη θάλασσα.

