Σαν σήμερα 9 Μαρτίου: «Γεννιέται» η Barbie - Αίτηση της Ελλάδας για την ένταξη στο ευρώ

Γεγονότα



1776: Κυκλοφορεί το βιβλίο του Άνταμ Σμιθ «Ο πλούτος των Εθνών», ένα από τα κλασσικά συγγράμματα της οικονομικής επιστήμης.

1824: Αρχίζει ο πρώτος εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των επαναστατημένων Ελλήνων.

1941: Αρχίζει η Εαρινή Επίθεση των Ιταλών στο αλβανικό μέτωπο, παρουσία του Μουσολίνι. Θα αποτύχει παταγωδώς.

1959: Η διάσημη κούκλα Barbie κάνει το ντεμπούτο της... Οι πωλήσεις ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια.

1971: Τα πέντε 9άρια του Αντώνη Αντωνιάδη. Στις 9 του μήνα, στις 9 το βράδυ ακριβώς, 9 λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα, το Νο9 του Παναθηναϊκού (Αντώνης Αντωνιάδης) επιτυγχάνει το 9ο γκολ του στα κύπελλα Ευρώπης, ανοίγοντας το σκορ στην αναμέτρηση Έβερτον - Παναθηναϊκού για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών και θέτοντας τις βάσεις για την ιστορική πρόκριση της ομάδας του Φέρεντς Πούσκας στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

2000: Υποβάλλεται από την κυβέρνηση Σημίτη στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αίτηση ένταξης της Ελλάδας στη ζώνη του Ευρώ. «Καθυστερημένη κατά δύο χρόνια είναι η αίτηση», σχολιάζει η Νέα Δημοκρατία. Την εκτίμηση ότι έρχονται μαύρες μέρες κι έγιναν εθνικές υποχωρήσεις, διατυπώνουν το ΚΚΕ και το ΔΗΚΚΙ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για σημαντικό γεγονός, αλλά για δυσανάλογο κόστος που κατέβαλε ο λαός.

Γεννήσεις



1921: Δημήτρης Χορν, έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 16/1/1998)

1925: Μανόλης Αναγνωστάκης, έλληνας ποιητής. (Θαν. 23/6/2005)

1960: Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σέρβος καλαθοσφαιριστής και προπονητής.



Θάνατοι



1855: Κίτσος Τζαβέλας, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης και πολιτικός. (Γεν. 1800)

1990: Γεώργιος Κωστάκης, έλληνας συλλέκτης έργων τέχνης της ρωσικής πρωτοπορίας. (Γεν. 5/7/1913)

1994: Τσαρλς Μπουκόφσκι, αμερικανός συγγραφέας. (Γεν. 16/8/1920)

