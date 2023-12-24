Συνελήφθησαν, χθες (23.12.2023) το βράδυ στο Ρέθυμνο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης, δέκα (10) άτομα (οκτώ ημεδαποί εκ των οποίων μια γυναίκα και δύο αλλοδαποί), για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνια, για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνια.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων, που διενεργούνται για την καταπολέμηση του φαινομένου των παράνομων τυχερών παιγνίων, χθες (24.12.2023) βραδυνές ώρες, από αστυνομικούς των ανωτέρω Υπηρεσιών, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος-καφετέρια σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης ιδιοκτησίας ημεδαπού, ο οποίος απουσίαζε.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι, η υπεύθυνη λειτουργίας του καταστήματος είχε επιτρέψει σε εννέα (9) άτομα την συμμετοχή στη διενέργεια του απαγορευμένου τυχερού παιγνίου "ΚΥΒΟΙ-ΖΑΡΙΑ" με συνομολόγηση χρηματικού στοιχήματος και απόδοση κερδών στους παίκτες και τον διοργανωτή, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στους συλληφθέντες και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του καταστήματος, σε ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

Το χρηματικό ποσό των 3.160 ευρώ ως προερχόμενο ή προοριζόμενο για τη διενέργεια του τυχερού παιγνίου και 1 ζεύγος κύβων- ζαριών.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνης.

